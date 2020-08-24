Ватутин: ЦСКА экономил не только качественно, но и количественно

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о новой экономической политике клуба. По его словам, она привела к количественному сокращению игроков в команде.

«Нам удаётся поддерживать баланс зарплат, потому что из команды ушли несколько высокооплачиваемых исполнителей. Мы экономили не только качественно, но и количественно. В минувшем сезоне в ростере было 17 баскетболистов, а теперь — 14, при этом двое из них ещё вчера были юниорами.

Мы отказались от некоторых расходов и в то же время активны в поиске новых спонсоров. На практике качество состава выросло, но число баскетболистов сократилось. Теперь у нас нет длинной скамейки запасных, нам следует избегать травм", — приводит слова Ватутина Eurodevotion.