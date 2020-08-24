Стал известен результат МРТ-обследования Кристапса Порзингиса

МРТ-обследование тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Кристапса Порзингиса не выявило серьёзного повреждения правого колена, сообщает ESPN.



Участие Порзингиса в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-2) пока под вопросом. Решение будет приниматься перед матчем исходя из состояния латвийского баскетболиста.

Порзингис пропустил четвёртую встречу серии, в которой его команда обыграла «Клипперс» (135:133 ОТ) благодаря трёхочковому попаданию с сиреной защитника Луки Дончича. Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл заявил, что информация о неспособности Порзингиса выйти на площадку появилась примерно за полчаса до начала матча и это стало неожиданностью для команды.

В первых трех матчах серии Порзингис в среднем набирал 27,0 очка и 8,7 подбора.