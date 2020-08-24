Мощный дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Орландо», «Бакс» ведут в серии — 3-1
В Орландо (штат Флорида, США) завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции, в котором «Милуоки Бакс» встречался с «Орландо Мэджик».
Висконсинцы выиграли первую четверть со счётом 22:18, а к большому перерыву вели с преимуществом уже в шесть очков — 58:52. В третьей четверти «Орландо» сократил отставание от «Бакс» до трёх очков — 78:81. Но в заключительном игровом отрезке висконсинцы прибавили и одержали уверенную победу — 121:106. Благодаря этому «Бакс» повели в серии уже со счётом 3-1.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, собравший дабл-дабл из 31 очка и 15 подборов. У флоридцев дабл-дабл на счету Николы Вучевича (31 очко и 11 подборов).
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