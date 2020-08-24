Митчелл отреагировал на ранение афроамериканца, вызвавшее новые протесты в США

Защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла возмутил инцидент в штате Висконсин (США), где полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

«К чёрту матчи и плей-офф. Это болезнь и настоящая проблема. Мы требуем справедливости. Это просто сумасшествие, нет слов. Что за чёрт? Именно поэтому мы не чувствуем себя в безопасности», — написал баскетболист на своей странице в «Твиттере».

Полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. После инцидента в городе начались протесты. Активисты прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили, подожгли магазин подержаных автомобилей и ресторан. Офицеры применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. В городе ввели комендантский час. Стрелявших в Блейка полицейских отправили в административный отпуск. Блейк находится в больнице в тяжёлом состоянии.