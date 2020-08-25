Адетокунбо установил феноменальный рекорд в истории НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 31 очко, 15 подборов и 8 передач в четвёртом матче серии первого раунда первого раунда плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» (121:106).



Адетокунбо стал первым баскетболистом в истории НБА, набравшим 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в каждой из первых четырех игр постсезона. Статистика Янниса по очкам, подборам и передачам в каждой игре серии: 31-15-8, 35-11-7, 28-20-5, 31-17-7.

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«Милуоки» повёл в серии с «Орландо» — 3-1. Подопечные Майка Буденхольцера могут оформить выход во второй раунда в плей-офф в случае победы над «Мэджик» в следующем матче.