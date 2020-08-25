Бретт Браун уволен с поста главного тренера «Филадельфии Сиксерс»

Руководство «Филадельфии Сиксерс» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Бретта Брауна, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски со ссылкой на собственные источники.

Очевидно, что боссы клуба пошли на такой шаг после вылета в плей-офф. 23 августа пенсильванцы проиграли четвёртый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции «Бостон Селтикс» и прекратили борьбу за титул.

Бретт Браун возглавлял «Филадельфию Сиксерс» с 2013 года. Специалист пережил с командой полную перестройку состава. В нынешнем сезоне он лишь третий раз сумел вывести коллектив в плей-офф. Дважды команда вылетала в полуфинале конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что на должность наставника «Филадельфии» претендуют Тайрон Лю, Дэвид Йоргег и Име Удока.