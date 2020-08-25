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Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Индианой» и выиграть серию 4-0

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Индианой» и выиграть серию 4-0
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 4-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Майами Хит» и «Индианой Пэйсерс». Игра завершилась победой номинальных хозяев паркета – игроков «Майами» — 99:87, которая позволила им всухую выиграть серию – 4-0.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Индианы» Виктор Оладипо, которому удалось набрать 25 очков и совершить 8 подборов и 5 передач. Единственный дабл-дабл в составе «Пэйсерс» оформил центровой Майлз Тёрнер – 22 очка и 14 подборов.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич – 23 очка, 5 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Хит» Эдрису Адебайо, набравшему 14 очков и совершившему 19 подборов и 6 передач.

В полуфинале плей-офф Восточной конференции «Майами» встретится с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» (счёт в серии 3-1).

Сетка плей-офф НБА сезона-2019/2020.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 87
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Хироу - 16, Адебайо - 14, Олиник - 11, Краудер - 10, Нанн - 7, Батлер - 6, Игуодала - 5, Робинсон - 5, Джонс - 2, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Индиана Пэйсерс: Оладипо - 25, Тёрнер - 22, Уоррен - 21, Брогдон - 13, Макдермотт - 3, Холидэй - 3, Битадзе, Боуэн, Джонсон, Лиф, Лэмб, Макконнелл, Митру-Лонг, Сабонис, Самнер, Сэмпсон, Холидей
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