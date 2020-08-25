Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» одержать победу над «Индианой» и выиграть серию 4-0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 4-я встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА Восточной конференции между «Майами Хит» и «Индианой Пэйсерс». Игра завершилась победой номинальных хозяев паркета – игроков «Майами» — 99:87, которая позволила им всухую выиграть серию – 4-0.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Индианы» Виктор Оладипо, которому удалось набрать 25 очков и совершить 8 подборов и 5 передач. Единственный дабл-дабл в составе «Пэйсерс» оформил центровой Майлз Тёрнер – 22 очка и 14 подборов.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс словенский разыгрывающий Горан Драгич – 23 очка, 5 подборов и 3 передачи. Дабл-даблом удалось отметиться центровому «Хит» Эдрису Адебайо, набравшему 14 очков и совершившему 19 подборов и 6 передач.
В полуфинале плей-офф Восточной конференции «Майами» встретится с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик» (счёт в серии 3-1).
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