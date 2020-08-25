Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Портленд», счёт в серии — 3-1
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115.
Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл: 30 очков и 10 голевых передач. Второй результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился форвард Энтони Дэвис — 18 очков и 5 подборов. Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал боснийский центровой Юсуф Нуркич, записавший на свой счёт 20 очков и 13 подборов.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». В последний раз «Лейкерс» становились чемпионами НБА в 2010 году.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 августа 2020, вторник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 135
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 20, Макколлум - 18, Энтони - 16, Трент-мл. - 13, Лиллард - 11, Уайтсайд - 11, Хезонья - 11, Габриэль - 10, Саймонс - 3, Оар - 2, Адамс, Коллинс, Литтл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 18, Кузма - 18, Грин - 14, Ховард - 13, Колдуэлл-Поуп - 12, Макги - 8, Карузо - 5, Кук - 5, Моррис - 5, Уэйтерс - 4, Smith - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Рондо
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