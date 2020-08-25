Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Портленд», счёт в серии — 3-1

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115.

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс Леброн Джеймс, сделавший дабл-дабл: 30 очков и 10 голевых передач. Второй результативностью в составе «Лос-Анджелеса» отметился форвард Энтони Дэвис — 18 очков и 5 подборов. Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал боснийский центровой Юсуф Нуркич, записавший на свой счёт 20 очков и 13 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». В последний раз «Лейкерс» становились чемпионами НБА в 2010 году.