«Портленд» потерял Лилларда из-за травмы

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард получил травму правого колена в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Cluth Points.

Лиллард успел провести на паркете 27 минут, набрав 11 очков при точности 3/9 с игры, а также добавил к этому 1 подбор, 4 передачи, 1 перехват и 3 потери. В ближайшее время Лиллард пройдёт МРТ-обследование, которое покажет степень серьезности травмы. Участие разыгрывающего в следующем матче серии пока под вопросом.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

