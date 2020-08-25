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Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Портлендом»

Энтони Дэвис не смог доиграть матч с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть четвёртый матч 1/4 финала Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (135:115) из-за боли в спине.

Суммарно Дэвис провёл на площадке 18 минут, набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 5 голевых передач. Характер и степень серьёзности травмы Дэвиса пока неизвестны, сообщает Clutchpionts.

Энтони Дэвис был выбран «Нью-Орлеан Хорнетс» (ныне «Нью-Орлеан Пеликанс») под общим первым номером на драфте 2012 года. С 2019 года выступает за «Лейкерс». Дэвис семь раз принимал участие в Матчах звёзд НБА, в 2017 года стал MVP Матча звёзд. В составе сборной США Дэвис стал чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а в 2014 году выиграл чемпионат мира, проходивший в Испании.

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