Леброн установил фантастический рекорд в истории НБА и укрепил преимущество над Джорданом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков и 10 передач и 6 подборов в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, покорившим отметку 7000 набранных очков за карьеру в плей-офф. В активе Джеймса теперь 7012 очков в плей-офф. Леброн ещё больше оторвался от второго в рейтинге Майкла Джордана (5987), а также таких легенд как Карим Абдул-Джаббар (5762), Коби Брайант (5640), Шакил О'Нил (5250), Тим Данкан (5172) и Карл Мэлоун (4761).
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
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