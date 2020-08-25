Баркли отреагировал на свой прогноз о победе «Портленда» в серии с «Лейкерс» при счете 1:3
Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли признал ошибочность своего прогноза о том, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» выиграет серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Снимаю шляпу перед «Трэйл Блэйзерс». У них не было шансов выиграть четвёртый матч серии, но они не сдавались и сражались. Я ошибался на счёт прогноза», – заявил Баркли в эфире программы Inside the NBA на TNT.
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».
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