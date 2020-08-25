Леброн и Джей Ар Смит повторили знаменительные достижение Коби Брайанта в день его памяти

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил знаменательное достижение легенды калифорнийской команды Коби Брайанта. Джеймс стал первым игроком после Брайанта в 2010 году, сделавшим дабл-дабл с 30 очками в двух играх плей-офф подряд. На счету Леброна 30 очков и 10 подборов в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Другой игрок «Лейкерс», Джей Ар Смит, повторил ещё одно достижение Брайанта по количеству попаданий из-за дуги бросков в плей-офф НБА, реализовав 292-й трёхочковый в карьере.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».