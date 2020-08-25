Энтони Дэвис установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке, отыграв всего 18 минут

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» набрал 18 очков, 5 подборов и 5 передач.

Дэвис отыграл всего 18 минут, поскольку получил повреждение спины. За время пребывания Энтони на площадке «Лейкерс» переиграли «Трэйл Блэйзерс» на 37 очков. Рейтинг +37 является лучшим для игроков «Лос-Анджелеса» в XXI веке на стадии плей-офф.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».