Томпсон и Джеймс обменялись комплиментами после того, как Леброн превзошёл рекорд Клэя

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после третьего матча первого раунда плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:108, 2-1 в серии) обошёл атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона по количеству результативных бросков из-за дуги в матчах навылет. После этого оба игрока обменялись сообщениями в социальной сети.
«Чёрт возьми, не поступай так со мной», — написал Томпсон, обращаясь к Джеймсу.
Леброн, у которого теперь 375 дальних попаданий за карьеру в плей-офф, ответил Клэю.
«Предчувствую, что ты меня сразу же обгонишь в плей-офф 2021 года!» — написал Джеймс.
Напомним, на счету Томпсона 374 точных трёхочковых броска в матчах плей-офф. Первое и второе места в списке снайперов занимают Стефен Карри (470) и Рэй Аллен (385).
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