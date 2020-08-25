Леброн: огнестрельное оружие – огромная проблема в США. Кажется, идёт охота на чернокожих

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на трагический случай в штате Висконсин, где полицейские несколько раз выстрелили в спину чернокожему мужчине на глазах у его детей.

Мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьёзные ранения и был госпитализирован.

«Это просто ужасно. Чернокожие американцы напуганы. Мы в ужасе. Выходя из дома, не знаешь, как закончится день.

Вы лжёте, утверждая, что полицейские не могли усмирить и задержать его без стрельбы. Вы обманываете не только меня, но и каждого чернокожего. Мы видим одно и то же снова и снова.

Я считаю, что огнестрельное оружие – это огромная проблема в США. Его используют не только для охоты на зверей. Нам кажется, что идёт охота на чернокожих», – цитирует Леброна журналист Бен Голливер на своей странице в «Твиттере».