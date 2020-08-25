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Энтони Дэвис рассказал о степени серьёзности своей травмы

Энтони Дэвис рассказал о степени серьёзности своей травмы
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что полученное повреждение спины в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс» не является серьёзным.

«Спина в порядке, я на 100% буду готов играть в пятом матче серии. Тренерский штаб „Лейкерс“ был очень осторожен, учитывая большое преимущество в счёте по ходу игры с „Лейкерс“, — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Дэвис отыграл всего 18 минут, набрав 18 очков, 5 подборов и 5 передач.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый четвертьфинальный матч Западной конференции НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 135:115. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

Энтони Дэвис установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке, отыграв всего 18 минут
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