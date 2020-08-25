Гомельский: думаю, что «Даллас» в серии с «Клипперс» уступит в шести матчах

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», а также дал прогноз на исход противостояния этих команд.

«Слабые места у Дончича есть — соотношение результативных передач к потерям очень низкое. Но талант у парня совершенно очевидный. А с опытом придёт и надёжность в критических ситуациях. Дончич делает игру своих партнёров в нападении более качественной. Вчерашний матч это подтверждает.

Дуэт Дончича и Порзингиса может стать для «Далласа» победоносным при наличии в составе ещё 2-3 стабильных снайперов и 2-3 «бульдогов» в защите. То есть завершение селекции может оказаться не очень дорогим и достаточно быстрым. Однако я думаю, что в текущем сезоне «Даллас» в серии против «Клипперс» уступит в 6 матчах», — написал Гомельский на своём сайте.