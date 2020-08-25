Гомельский: думаю, что «Даллас» в серии с «Клипперс» уступит в шести матчах

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил игру защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича в серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс», а также дал прогноз на исход противостояния этих команд.
«Слабые места у Дончича есть — соотношение результативных передач к потерям очень низкое. Но талант у парня совершенно очевидный. А с опытом придёт и надёжность в критических ситуациях. Дончич делает игру своих партнёров в нападении более качественной. Вчерашний матч это подтверждает.
Дуэт Дончича и Порзингиса может стать для «Далласа» победоносным при наличии в составе ещё 2-3 стабильных снайперов и 2-3 «бульдогов» в защите. То есть завершение селекции может оказаться не очень дорогим и достаточно быстрым. Однако я думаю, что в текущем сезоне «Даллас» в серии против «Клипперс» уступит в 6 матчах», — написал Гомельский на своём сайте.
- 25 августа 2020
-
10:48
-
10:16
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
08:49
-
08:37
-
08:35
-
08:13
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:48
-
07:47
-
07:41
-
07:32
-
07:09
-
04:18
-
01:57
-
01:12
-
01:02
-
00:37
-
00:13
-
00:04
- 24 августа 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:08
-
23:05
-
21:35
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
21:03
-
20:56
-
20:48