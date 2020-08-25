Кармело Энтони рассказал, что значит играть против Леброна в плей-офф

Кармело Энтони и Леброн Джеймс были конкурентами, друзьями и товарищами по команде в течение почти двух десятилетий. Однако серия первого раунда плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» стала лишь вторым случаем, когда две звезды столкнулись между собой в играх навылет. Кармело спросили, что для него значит это противостояние с Леброном.

«Это весело. Я играл против него с 16-17 лет и действительно наслаждаюсь этими моментами. Когда я нахожусь на площадке, не смотрю на него как на Леброна. Для меня он человек, который может взять на себя игру, доминировать в ней. Джеймс проделывал это очень долгое время.

После игры мы по-прежнему будем друзьями, братьями. Обсудим все моменты, когда соберёмся вместе. Но когда мы оказываемся на площадке, это противостояние. Я пытаюсь победить его, а он — меня. Мы оба это знаем», — приводит слова Энтони ESPN.