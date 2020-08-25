Стало известно, за сколько продали легендарный «Мерседес» Майкла Джордана

«Мерседес» S600 Lorinser 1996 года легендарного баскетболиста Майкла Джордана был продан за $ 202 200, сообщает сайт автомобильного клуба «Беверли-Хиллз».
Изначально автомобиль выставили на торги всего за $ 23. На аукционе было сделано 177 ставок.
Специалисты ателье Lorinser доработали машину, в частности, они установили кастомную двойную выхлопную систему. Автомобиль за 24 года своего существования проехал внушительные 252,6 тыс. километров.
Автомобиль появился в документальном фильме «Последний танец», который рассказывает о Майкле Джордане и команде «Чикаго Буллз» 1990-х годов. В одной из сцен баскетболист уезжает от журналистов именно на нём.
Представители автомобильного клуба «Беверли-Хиллз» гарантировали владельцу передачу документов, подтверждающих, что Майкл Джордан действительно владел этим «Мерседесом» S600.
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