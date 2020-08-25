«Маккаби» объявил о подписании игрока, на которого претендовал «Реал»

«Маккаби» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Анте Жижичем.
«Маккаби» удалось договориться с Жижичем и перехватить его у мадридского «Реала», с которым, по информации СМИ, у игрока была устная договорённость. Сообщалось, что Жижич поставил мадридскому «Реалу» ультиматум. Агент игрока надавил на «Реал», напомнив, что «Маккаби» готов подписать контракт в любое время. «Реал» был не готов подписать Жижича, поскольку не решил вопрос с разыгрывающим Факундо Кампаццо, который хочет продолжить карьеру в НБА.
23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. В НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.
У Жижича есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. В составе клуба Анте дошёл до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).
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