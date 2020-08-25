Харден объяснил, почему «Хьюстон» позволил сравнять счёт в серии с «Оклахомой»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (114:117, 2-2).
«Хьюстон» вёл 15 очков во второй половине, но упустил преимущество в четвёртой четверти. Сам Харден в четвёртом матче набрал 32 очка, совершил 15 подборов и отдал 8 передач.
«Команды совершают рывки, но важно каким образом они это делают. Мы не забили свои броски в нападении, а в защите не придерживались своих принципов. Так что у нас получилась катастрофа на обоих концах площадки», — приводит слова Хардена ESPN.
«Хьюстон» повёл в серии 2-0, после чего потерпел два поражения. Разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук пока не выходил на площадку в противостоянии с «Оклахома-Сити» из-за травмы. Не исключено, что главный тренер «Хьюстона» Майк Д'Антони решил выпустить Уэстбрука на паркет в пятом матче серии, который состоится 28 августа.
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