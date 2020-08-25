Мать известного грузинского игрока умерла от коронавируса, сам он помещён в карантин

В Грузии скончалась после заражения коронавирусом скончалась 65-летняя мать известного грузинского баскетболиста Виктора Саникидзе, сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на телеканал Rustavi 2.



Брат, отец и тетя баскетболиста помещены на лечение в стационар, у них так же подтвердилось наличие инфекции. Сам Саникидзе отправлен в карантин, его тест на коронавирус оказался отрицательным.



Саникидзе выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2004 года, в котором был выбран под общим 42-м номером командой «Атланта Хоукс». Однако права на игрока были в тот же день проданы в «Сан-Антонио Спёрс». «Атланта» получила право выбора во втором раунде Драфта 2005 года и денежную компенсацию.



В 2014 году игрок перешёл в УНИКС. В апреле 2015 года Саникидзе и казанский клуб расторгли контракт по причине разрыва сухожилия двуглавой мышцы плеча игрока, полученной в январе. За время выступления в команде, Виктор провёл 8 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых набирал 4,5 очка и 4,0 подбора.