Хилл: то, что я увидел в Висконсине, разбило мне сердце. Мир должен измениться

Разыгрывающий защитник «Милуоки Бакс» Джордж Хилл отреагировал на трагический случай в штате Висконсин, где полицейские несколько раз выстрелили в спину чернокожему мужчине на глазах у его детей.



Мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьёзные ранения и был госпитализирован.



«Мы ничего не можем с этим поделать. Во-первых, тогда нам не нужно были ехать сюда, на доигровку. Тут у нас забрали «оружие» по этим вопросам. Но ситуация такая, какая есть. Мы ничего не можем с этим поделать. Мир должен измениться. Полиции нужно измениться. Нам, как обществу, нужно меняться. В настоящее время мы не видим конкретных шагов. Пока мы говорим, на улицах забирают жизни. Нет последовательности или ответственности. Это нужно изменить. То, что я увидел в Висконсине, разбило мне сердце. Мы здесь, играем, а вне «пузыря» всё продолжается, как и раньше. Это плохая ситуация», — цитирует Хилла NBAholics.