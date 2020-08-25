Дончич рассказал, как впервые встретился с Брайантом

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич вспомнил о дне, когда впервые встретил легендарного Коби Брайанта. Словенец признался, что никогда не забудет те мгновенья.

«Брайант тогда сказал несколько плохих слов на словенском языке. Мне стало интересно, кто говорит на моём родном языке. Я обернулся, и увидел, что позади сидит Коби. Это было что-то невероятное. Никогда не забуду этот день. После игры мы сфотографировались. То был волшебный день, никогда его не забуду», — рассказал Дончич в интервью, размещённом на канале House of Highlights в YouTube.

Напомним, Коби Брайант трагически погиб в январе 2020 года. Вертолёт с баскетболистом на борту потерпел крушение близ городка Калабасас (штат Калифорния, США). Вместе с Коби погибла одна из его дочерей.