Оладипо высказал позицию о продолжении карьеры в «Индиане»

Лидер «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо не стал отвечать на вопрос о планах на будущее. Когда его спросили, готов ли он продлить соглашение с командой из Индианаполиса, Оладипо фактически ушёл от ответа.
«Сейчас я не могу контролировать это. Не сильно думаю об этом. Фокусируюсь на своём колене, на здоровье. Сосредоточен на том, чтобы быть здоровым на 100%. В следующем сезоне хочу быть уже другим человеком», — сказал Оладипо в интервью, фрагмент которого размещён на странице Скотта Эгнесса в «Твиттере».
Напомним, Оладипо пропустил львиную часть сезона из-за повреждения колена. В регулярном чемпионате он принял участие в 19 матчах, набирая в них 14,5 очка и собирая 3,9 подбора. В плей-офф он провёл 4 матча, собирая в них коллекцию из 17,8 очка, 3,3 подбора и 2,5 передачи.
«Индиана» покинула плей-офф в четвертьфинале, уступив в серии с «Майами Хит» со счётом 0-4.
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