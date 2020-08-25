Кристапс Порзингис пропустит пятый матч серии с «Клипперс»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис пропустит пятый матч серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-2) из-за травмы колена, сообщает обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Порзингис пропустил четвёртую встречу серии из-за повреждения. Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл заявил, что информация о неспособности Порзингиса выйти на площадку появилась примерно за полчаса до начала матча и это стало неожиданностью для команды. МРТ-обследование тяжёлого форварда не выявило серьёзного повреждения правого колена, однако его участие в пятой встрече с «Клипперс» оставалось под вопросом.



В первых трех матчах серии Порзингис в среднем набирал 27,0 очка и 8,7 подбора.