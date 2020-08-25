Кристапс Порзингис пропустит пятый матч серии с «Клипперс»
Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис пропустит пятый матч серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (2-2) из-за травмы колена, сообщает обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Порзингис пропустил четвёртую встречу серии из-за повреждения. Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл заявил, что информация о неспособности Порзингиса выйти на площадку появилась примерно за полчаса до начала матча и это стало неожиданностью для команды. МРТ-обследование тяжёлого форварда не выявило серьёзного повреждения правого колена, однако его участие в пятой встрече с «Клипперс» оставалось под вопросом.
В первых трех матчах серии Порзингис в среднем набирал 27,0 очка и 8,7 подбора.
- 25 августа 2020
-
19:59
-
19:58
-
18:57
-
17:50
-
15:45
-
15:05
-
14:53
-
12:58
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:16
-
10:13
-
09:55
-
09:47
-
08:49
-
08:37
-
08:35
-
08:13
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:48
-
07:47
-
07:41
-
07:32
-
07:09
-
04:18
-
01:57
-
01:12
-
01:02
-
00:37
Партнерский контент