ЦСКА и «Зенит» представили расписание предсезонных матчей

Пресс-служба ЦСКА и «Зенита» представили расписание предсезонных матчей. Вся подготовка ЦСКА пройдёт на территории России, то же самое касается и «Зенита».

Расписание предсезонных матчей ЦСКА:



26 августа. ЦСКА – «Руна». УСК ЦСКА

29 августа. ЦСКА – МБА. УСК ЦСКА

2 сентября. «Химки» – ЦСКА. Баскетбольный центр «Химки»

5 сентября. ЦСКА – «Зенит». УСК ЦСКА

7 сентября. ЦСКА – «Химки». УСК ЦСКА



Турнир в Санкт-Петербурге. Баскетбольная академия «Зенит»:

10 сентября. ЦСКА – УНИКС

«Зенит» – «Локомотив-Кубань»

11 сентября. Матч за третье место и финал



Кубок Александра Гомельского. УСК ЦСКА:

17 сентября. ЦСКА – «Црвена Звезда»

«Локомотив-Кубань» – «Панатинаикос»

18 сентября. Матч за третье место и финал.

«Зенит» примет участие в семи матчах. Все соперники петербуржцев будут представителями Единой лиги ВТБ.

Соответствующий пост доступен на странице «Зенита» в «Инстаграме».