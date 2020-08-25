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ЦСКА и «Зенит» представили расписание предсезонных матчей

ЦСКА и «Зенит» представили расписание предсезонных матчей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба ЦСКА и «Зенита» представили расписание предсезонных матчей. Вся подготовка ЦСКА пройдёт на территории России, то же самое касается и «Зенита».

Расписание предсезонных матчей ЦСКА:

26 августа. ЦСКА – «Руна». УСК ЦСКА
29 августа. ЦСКА – МБА. УСК ЦСКА
2 сентября. «Химки» – ЦСКА. Баскетбольный центр «Химки»
5 сентября. ЦСКА – «Зенит». УСК ЦСКА
7 сентября. ЦСКА – «Химки». УСК ЦСКА

Турнир в Санкт-Петербурге. Баскетбольная академия «Зенит»:

10 сентября. ЦСКА – УНИКС
«Зенит» – «Локомотив-Кубань»
11 сентября. Матч за третье место и финал

Кубок Александра Гомельского. УСК ЦСКА:

17 сентября. ЦСКА – «Црвена Звезда»
«Локомотив-Кубань» – «Панатинаикос»
18 сентября. Матч за третье место и финал.

«Зенит» примет участие в семи матчах. Все соперники петербуржцев будут представителями Единой лиги ВТБ.

Соответствующий пост доступен на странице «Зенита» в «Инстаграме».

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