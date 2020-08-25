Игрок НБА заявил о раздутости коронавируса и поддержал отказ от преклонения колена

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший подтвердил прежние заявления о преувеличении опасности пандемии коронавируса и не отказался от слов поддержки в адрес баскетболиста «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека, не ставшего преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед матчем НБА.

«Отстаивайте то, во что верите. Не отступайте от этого. Даже если это является спорным. Даже если это контрверсионно. Не отступайте от того, во что верите. В конце концов, я знаю, о чём говорю. Лучше разочарую множество людей, чем разочарую себя или бога, которому служу.

Многие не знают, что я основываю свое восприятие на том факте, что я последователь Иисуса Христа. Стараюсь смотреть на вещи с его точки зрения. Так что многие, кто не понимает эту сторону меня, не поймут, что я собой представляю… Иногда Иисус проявляет справедливость через милосердие. Это не означает, что никто из этих парней-копов, занимающихся всем этим, не должен быть наказан. Очевидно, что они должны быть наказаны. В то же время мой твит получил много критики, но прощение — это путь. Это реальное дело. Вот так я смотрю на вещи», — приводит слова Портера The Undefeated.

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