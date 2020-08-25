«Филадельфия» определилась с позицией по Эмбииду и Симмонсу

Руководство «Филадельфии Сиксерс» не намерено обменивать лидеров команды Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса, рассказал генеральный менеджер клуба Элтон Бренд. Функционер отметил, что команда переживает непростые времена. Напомним, вчера, 24 августа, стало известно, что тренер пенсильванцев Бретт Браун отправлен в отставку.
«Это сложные дни для нашей организации. У нас были высокие ожидания и цели, но мы провалились. Наш провал неприемлем.
Понимаю, тяжёлые изменения в межсезонье необходимы, чтобы вернуть команду на верную дорогу. Изменения всегда вызывают дискомфорт, но они необходимы. Что касается слухов об обмене Симмонса и Эмбиида, не собираюсь их обменивать", — приводят слова Бренда на страницах в «Твиттере» обозреватели Дерек Боднер и Кайл Ньюбек.
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