«Филадельфия» определилась с позицией по Эмбииду и Симмонсу

Руководство «Филадельфии Сиксерс» не намерено обменивать лидеров команды Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса, рассказал генеральный менеджер клуба Элтон Бренд. Функционер отметил, что команда переживает непростые времена. Напомним, вчера, 24 августа, стало известно, что тренер пенсильванцев Бретт Браун отправлен в отставку.

«Это сложные дни для нашей организации. У нас были высокие ожидания и цели, но мы провалились. Наш провал неприемлем.

Понимаю, тяжёлые изменения в межсезонье необходимы, чтобы вернуть команду на верную дорогу. Изменения всегда вызывают дискомфорт, но они необходимы. Что касается слухов об обмене Симмонса и Эмбиида, не собираюсь их обменивать", — приводят слова Бренда на страницах в «Твиттере» обозреватели Дерек Боднер и Кайл Ньюбек.