Крис Пол — арбитру о Джеймсе Хардене: вы же его знаете

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол отличился острым высказыванием в адрес защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена во время четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции.

В конце матча, находясь рядом с рефери и за спиной Джеймса, Пол обратился к судье со следующей фразой: «Вы же его знаете», — цитирует Пола Fadeaway World.

Не совсем понятно, о каком именно эпизоде говорил рефери Пол, но ни для кого не секрет, что Харден является специалистом по набору фолов противником.

Пол и Харден выступали вместе в составе «Хьюстон Рокетс». В СМИ сообщали о конфликте между защитниками, а баскетболисты это отрицали. Но большинство экспертов придерживается мнения, что недопонимание между Полом и Харденом существовало.