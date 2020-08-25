Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Крис Пол — арбитру о Джеймсе Хардене: вы же его знаете

Крис Пол — арбитру о Джеймсе Хардене: вы же его знаете
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол отличился острым высказыванием в адрес защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена во время четвёртого матча четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции.

В конце матча, находясь рядом с рефери и за спиной Джеймса, Пол обратился к судье со следующей фразой: «Вы же его знаете», — цитирует Пола Fadeaway World.

Не совсем понятно, о каком именно эпизоде говорил рефери Пол, но ни для кого не секрет, что Харден является специалистом по набору фолов противником.

Пол и Харден выступали вместе в составе «Хьюстон Рокетс». В СМИ сообщали о конфликте между защитниками, а баскетболисты это отрицали. Но большинство экспертов придерживается мнения, что недопонимание между Полом и Харденом существовало.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020