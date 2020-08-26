Определён лучший защищающийся игрок сезона НБА

25-летний греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал наивысший рейтинг защиты и признан лучшим защищающимся игроком сезона-2019/2020, сообщает Yahoo Sports.
В голосовании журналисты 75 раз отдали 1-е место именно греческому форварду. Всего Адетокунбо набрал 432 очка, а у его ближайшего конкурента в лице Энтони Дэвиса из «Лос-Анджелес Лейкерс» 200 очков.
Греческий форвард также второй сезон подряд является фаворитом на звание «Самого ценного игрока». У 25-летней суперзвезды есть возможность присоединиться к Майклу Джордану и Хаким Оладжьювону в качестве единственных игроков, выигравших обе награды в одном сезоне.
Яннис Адетокунбо в текущем сезоне набирал в среднем 29,5 очка и совершал 13,6 подбора, 5,6 передачи, 1 перехват и 1 блок в 63 матчах регулярного сезона.
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