«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас» с разницей +43 и вышел вперёд в серии

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 35 очков и совершивший 3 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече оформил разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Монтрез Харелл (19 очков, 11 подборов и 1 передача).

В составе «Далласа» лучшую результативность продемонстрировал словенский разыгрывающий Лука Дончич – 22 очка, 8 подборов и 4 передачи.

6-я игра серии между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 28 августа. Начало – 04:00 мск.