«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас» с разницей +43 и вышел вперёд в серии

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 35 очков и совершивший 3 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече оформил разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Монтрез Харелл (19 очков, 11 подборов и 1 передача).
В составе «Далласа» лучшую результативность продемонстрировал словенский разыгрывающий Лука Дончич – 22 очка, 8 подборов и 4 передачи.
6-я игра серии между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 28 августа. Начало – 04:00 мск.
- 26 августа 2020
-
08:25
-
08:17
-
08:13
-
07:57
-
07:41
-
07:34
-
07:04
-
06:54
-
04:31
-
00:31
- 25 августа 2020
-
23:26
-
22:54
-
22:11
-
21:40
-
20:59
-
20:42
-
20:31
-
19:59
-
19:58
-
18:57
-
17:50
-
15:45
-
15:05
-
14:53
-
12:58
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:43
-
11:20
-
10:48
-
10:16
-
10:13
-
09:55
-
09:47