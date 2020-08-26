Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас» с разницей +43 и вышел вперёд в серии

«Лос-Анджелес Клипперс» разгромил «Даллас» с разницей +43 и вышел вперёд в серии
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 5-й матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче со счётом 154:111 одержали номинальные хозяева паркета игроки «Клипперс», которые вышли вперёд в серии – 3-2.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 35 очков и совершивший 3 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече оформил разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Монтрез Харелл (19 очков, 11 подборов и 1 передача).

В составе «Далласа» лучшую результативность продемонстрировал словенский разыгрывающий Лука Дончич – 22 очка, 8 подборов и 4 передачи.

6-я игра серии между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 28 августа. Начало – 04:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 августа 2020, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
154 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 35, Леонард - 32, Харрелл - 19, Моррис - 12, Джексон - 11, Шамет - 11, Зубац - 9, Паттерсон - 9, Л. Уильямс - 8, Макгрудер - 6, Коффи - 2, Беверли, Грин, Мэнн, Ноа
Даллас Маверикс: Дончич - 22, Хардуэй-младший - 19, Бёрк - 15, Клебер - 12, Райт - 11, Финни-Смит - 9, Марьянович - 5, Карри - 4, Кливленд - 4, Ривз - 4, Джексон - 3, Кидд-Гилкрист - 3, Бареа, Ли, Пауэлл, Порзингис
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020