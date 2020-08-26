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Лука Дончич двумя словами прокомментировал разгромное поражение в матче с «Клипперс»

Лука Дончич двумя словами прокомментировал разгромное поражение в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич лаконично прокомментировал крупное поражение своей команды в матче плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (111:153). Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Клипперс».

«Мы вернёмся», — написал Дончич на своей странице в «Твиттере».

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс американский лёгкий форвард Пол Джордж, набравший 35 очков и совершивший 3 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этой встрече оформил разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Монтрез Харрелл (19 очков, 11 подборов). В составе «Далласа» лучшую результативность продемонстрировал Дончич – 22 очка, 8 подборов и 4 передачи. Тяжёлый форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис не играл из-за травмы колена.

6-я игра серии между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 28 августа. Начало – в 04:00 мск.

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