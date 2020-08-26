Моррис отреагировал на инцидент, когда он наступил Дончичу на голеностоп
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис отверг обвинения в том, что он умышленно наступил на травмированную ступню разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции. Встреча закончилась победой «Клипперс» со счётом 154:111.
По данным NBA Central, Моррис нарочно наступил на ногу сопернику. После матча Дончич заявил, что не хочет разговаривать с Моррисом.
«Баскетбол – не такая важная вещь, чтобы кого-то нарочно травмировать. Мне не за что извиняться, я вкладываю в игру все силы каждый день. Реагировать на всё это — ошибка. Я играю, чтобы конкурировать», — написал Моррис в своём «твиттере».
После этой победы «Клипперс» повёл в серии 3-2.
Моррис умышленно наступил на травмированный голеностоп Дончича
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