Гомельский назвал игроков из Европы, которые могли бы помочь «Филадельфии»

Известный российский специалист Владимир Гомельский перечислил европейских игроков, которые могли бы усилить клуб НБА «Филадельфия Сиксерс».
«Я бы начал не с игроков, а с тренера и генерального менеджера. Брауна уже выгнали. Осталось найти замену Элтону Брэнду. На должность генерального менеджера предложить кого-то из Европы не могу. А вот с тренерами есть выбор: Желько Обрадович (он по своей психологии мало подходит НБА), Этторе Мессина или Игорь Кокошков (оба имеют опыт работы в НБА). Что до игроков, то Симмонс, Ричардсон, Эмбиид не вызывают сомнений. Значит нужна пара форвардов. Я бы подумал о Миротиче или Шенгелии на позицию 4 номера, о Клайберне или Датоме на третий номер. О Кампаццо, Лучиче и Милутинове в качестве запасных игроков», — написал Гомельский на своём сайте.
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