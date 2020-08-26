Дилэйни объяснил, почему перешёл из «Барселоны» в «Милан»

Новичок «Милана» Малкольм Дилэйни объяснил причины, по которым он перешёл в итальянский клуб из «Барселоны».
«В этом году всё по-другому. Я сразу же поговорил с тренером, и он сказал мне, что он хочет, чтобы я был самим собой, а он будет строить команду вокруг меня. Он доверяет мне как победителю и лидеру, и он знает, как я работаю. Доверие тренера заставляет меня делать что-то особенное. „Милан“ — самая профессионоальная команда, в которой я когда-либо играл, но мне понадобиться время, чтобы помочь команде добиться успеха», — приводит слова Дилэйни Eurohoops.
Дилэйни присоединился к «Милану» в межсезонье-2020, подписав двухлетний контракт. В прошлом сезоне американец выступал за «Барселону».
Напомним, в сезонах 2014–2016 он защищал цвета «Локомотива-Кубань» и являлся одним из лидеров краснодарской команды. После этого он впервые в карьере заиграл в НБА, где выступал в составе «Атланты Хоукс», там он провёл два сезона.
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