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В хорватском клубе выявлено сразу 14 случаев заражения коронавирусом

В хорватском клубе выявлено сразу 14 случаев заражения коронавирусом
Баскетбол / Еврокубок 0

В «Цибоне» выявлено 14 случаев заражения коронавирусом, сообщает Eurohoops.

Среди зараженных 11 игроков. У некоторых присутствуют слабые симптомы коронавируса, большинство переносит заболевание бессимптомно. Личность инфицированных не раскрывается.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

К вечеру 26 августа коронавирусом в мире заразилось более 23,9 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространением инфекции. От коронавируса умерло 820,8 тыс человек. Число выздоровевших составляет 15,6 млн человек.

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