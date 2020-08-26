Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Каммингс: ограничение по количеству зрителей – это печально, но таков путь

Каммингс: ограничение по количеству зрителей – это печально, но таков путь
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубани» Уилл Каммингс ответил на вопрос, готов ли он к тому, что начать турниры придётся с ограниченным количеством зрителей.

«Безусловно, прошло много времени, с тех пор, как мы играли в последний раз. Очень не хватает игры, этого ритма и наших болельщиков. На всех матчах в «Баскет-Холле» просто потрясающая атмосфера, поэтому ограничение по количеству зрителей – это печально. Но таков путь, сейчас безопасность на первом месте, с этим ничего не поделать. Надеюсь, что уже совсем скоро мы увидим полный зал и все болельщики будут иметь возможность посещать матчи. Рад, что нам удалось сохранить костяк, так что в этом году командная химия будет на хорошем уровне и мы сможем показать качественный баскетбол!», — приводит слова Каммингса официальный сайт «Локо».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020