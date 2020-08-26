Каммингс: ограничение по количеству зрителей – это печально, но таков путь

Защитник «Локомотива-Кубани» Уилл Каммингс ответил на вопрос, готов ли он к тому, что начать турниры придётся с ограниченным количеством зрителей.

«Безусловно, прошло много времени, с тех пор, как мы играли в последний раз. Очень не хватает игры, этого ритма и наших болельщиков. На всех матчах в «Баскет-Холле» просто потрясающая атмосфера, поэтому ограничение по количеству зрителей – это печально. Но таков путь, сейчас безопасность на первом месте, с этим ничего не поделать. Надеюсь, что уже совсем скоро мы увидим полный зал и все болельщики будут иметь возможность посещать матчи. Рад, что нам удалось сохранить костяк, так что в этом году командная химия будет на хорошем уровне и мы сможем показать качественный баскетбол!», — приводит слова Каммингса официальный сайт «Локо».