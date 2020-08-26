ЦСКА провёл первый предсезонный матч

ЦСКА начал серию предсезонных матчей с победы в матче с «Руной».



ЦСКА – «Руна» (Москва) 102-67 (+35)



ЦСКА: Милутинов (20), Джеймс (17), Шенгелия (14), Клайберн (9 + 6 подборов)…

Руна: Курцевич (13), Карпачев (10)…



Несмотря на отсутствие зрителей в УСК ЦСКА, встречу начали с минуты молчания. «Армейцы» почтили память доктора Романа Абжелилова, умершего летом от коронавируса. Сегодня Роману исполнилось бы 45 лет.

Расписание остальных предсезонных матчей ЦСКА:



29 августа. ЦСКА – МБА. УСК ЦСКА

2 сентября. «Химки» – ЦСКА. Баскетбольный центр «Химки»

5 сентября. ЦСКА – «Зенит». УСК ЦСКА

7 сентября. ЦСКА – «Химки». УСК ЦСКА



Турнир в Санкт-Петербурге. Баскетбольная академия «Зенит»:



10 сентября. ЦСКА – УНИКС

«Зенит» – «Локомотив-Кубань»

11 сентября. Матч за третье место и финал



Кубок Александра Гомельского. УСК ЦСКА:



17 сентября. ЦСКА – «Црвена Звезда»

«Локомотив-Кубань» – «Панатинаикос»

18 сентября. Матч за третье место и финал.