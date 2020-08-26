ЦСКА провёл первый предсезонный матч

ЦСКА начал серию предсезонных матчей с победы в матче с «Руной».
ЦСКА – «Руна» (Москва) 102-67 (+35)
ЦСКА: Милутинов (20), Джеймс (17), Шенгелия (14), Клайберн (9 + 6 подборов)…
Руна: Курцевич (13), Карпачев (10)…
Несмотря на отсутствие зрителей в УСК ЦСКА, встречу начали с минуты молчания. «Армейцы» почтили память доктора Романа Абжелилова, умершего летом от коронавируса. Сегодня Роману исполнилось бы 45 лет.
Расписание остальных предсезонных матчей ЦСКА:
29 августа. ЦСКА – МБА. УСК ЦСКА
2 сентября. «Химки» – ЦСКА. Баскетбольный центр «Химки»
5 сентября. ЦСКА – «Зенит». УСК ЦСКА
7 сентября. ЦСКА – «Химки». УСК ЦСКА
Турнир в Санкт-Петербурге. Баскетбольная академия «Зенит»:
10 сентября. ЦСКА – УНИКС
«Зенит» – «Локомотив-Кубань»
11 сентября. Матч за третье место и финал
Кубок Александра Гомельского. УСК ЦСКА:
17 сентября. ЦСКА – «Црвена Звезда»
«Локомотив-Кубань» – «Панатинаикос»
18 сентября. Матч за третье место и финал.
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