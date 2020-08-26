Модель Playboy получила угрозы смерти за разоблачение Тристана Томпсона

Модель Playboy Дейзи Джин опубликовала видео с вечереники центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона, за что получила смертельные угрозы, сообщает Fadeaway World.
«Папочка Кардашьян шумит и устраивает вечеринку во время пандемии коронавируса на моей улице», — написала модель в «Инстаграме».
В публикации Джин использовала фотографию Томпсона с дочерью Тру, матерью которой является светская львица Хлое Кардашьян. Это не понравилось фанатам Кардашьян, которыя начали угрожать модели. «Ты должна умереть», — написал один из пользователей.
Фото доступно в «Инстаграме» Дейзи Джин.
«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.
- 26 августа 2020
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
18:57
-
17:28
-
16:21
-
14:43
-
13:42
-
12:46
-
12:30
-
10:43
-
09:39
-
09:19
-
08:53
-
08:28
-
08:25
-
08:17
-
08:13
-
07:57
-
07:41
-
07:34
-
07:04
-
06:54
-
04:31
-
00:31
- 25 августа 2020
-
23:26
-
22:54
-
22:11
-
21:40
-
20:59
-
20:42