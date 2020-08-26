Модель Playboy получила угрозы смерти за разоблачение Тристана Томпсона

Модель Playboy Дейзи Джин опубликовала видео с вечереники центрового «Кливленд Кавальерс» Тристана Томпсона, за что получила смертельные угрозы, сообщает Fadeaway World.

«Папочка Кардашьян шумит и устраивает вечеринку во время пандемии коронавируса на моей улице», — написала модель в «Инстаграме».

В публикации Джин использовала фотографию Томпсона с дочерью Тру, матерью которой является светская львица Хлое Кардашьян. Это не понравилось фанатам Кардашьян, которыя начали угрожать модели. «Ты должна умереть», — написал один из пользователей.

Фото доступно в «Инстаграме» Дейзи Джин.

«Кливленд» выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступает в «Кавальерс». В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды «Кливленда» во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.