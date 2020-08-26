Тренер ЦСКА прокомментировал первый предсезонный матч команды

Ассистент главного тренера ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал итоги первого предсезонного матча «армейского» клуба с «Руной».



«В сложной ситуации, в которой оказался весь мир, мы понесли тяжелую потерю. По правде говоря, до сих пор не осознали, что Романа больше нет с нами, сегодня вспомнили об этом еще раз, это было сопряжено с эмоциями. Минута молчания – самое незначительное, что мы могли сделать. Мы скучаем, желаем сил и всего наилучшего его семье.



В таких матчах нам хочется попробовать что-то новое, дать возможность молодым ребятам поиграть. Во многом надо добавить, поработать. Но мне нравится старание, мы на правильном пути, парни работают очень профессионально. Хочу особенно отметить, что игроки много работали на протяжении тех месяцев, пока их не было здесь. Не каждому тренеру выпадает возможность сказать, что игроки приехали готовыми к работе», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.