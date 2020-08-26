Ватутин: есть основания полагать, что Кубок Гомельского состоится

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что предстоящий Кубок Гомельского по баскетболу состоится после того, как правительство РФ своевременно отреагировало на нужды спортивной индустрии, разрешив иностранным атлетам и тренерам въезд в РФ.



«Правительство России сегодня отреагировало на нужды спортивной индустрии: после указа премьера Михаила Мишустина иностранные спортсмены могут приезжать в страну для участия в международных турнирах. Теперь есть все основания полагать, что традиционный Кубок Гомельского состоится в Москве с участием греческого „Панатинаикоса“ и сербской „Црвены Звезды“. Но в целом нерешённых вопросов по предстоящему сезону осталось еще много.



Одна из проблем — на международном уровне: игроки — граждане РФ сейчас вообще не могут въехать в страны Европейского союза, по въезду американцев разные правила в разных странах. Мы проводим на эту тему консультации с Евролигой, надеемся, до октября, когда стартует европейский сезон, решение будет найдено на уровне руководства ЕС. Вторая сложность — правила внутри России. В страну по-прежнему не могут попасть семьи наших игроков и тренеров.



Наконец, по актуальным сегодня ограничениям после любого выезда за рубеж нашим легионерам снова предстоит отбывать 14-дневную изоляцию. Единая лига ВТБ, РФБ и клубы принимают все усилия для решения этих проблем, но надо понимать, что это компетенция государственных органов, мы можем только просить. Надеюсь, эти вопросы будут вскоре решены», — приводит слова Ватутина ТАСС.