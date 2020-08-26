«Милуоки» бойкотировал матч НБА из-за насилия полицейских

«Милуоки Бакс» бойкотировал пятую игру своей серии плей-офф против «Орландо Мэджик», которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту старта игры ни одна из команд не появилась на площадке.
Ранее в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Пока неизвестно, как лига отреагирует на данное решение «Милуоки». Перед пятой игрой «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестая игра серии должна состояться 28 августа 2020 года.
Ранее возможность бойкота матча также обсуждали команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».
- 26 августа 2020
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
18:57
-
17:28
-
16:21
-
14:43
-
13:42
-
12:46
-
12:30
-
10:43
-
09:39
-
09:19
-
08:53
-
08:28
-
08:25
-
08:17
-
08:13
-
07:57
-
07:41
-
07:34
-
07:04
-
06:54
-
04:31
-
00:31
- 25 августа 2020
-
23:26
-
22:54
-
22:11