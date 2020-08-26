«Милуоки» бойкотировал матч НБА из-за насилия полицейских

«Милуоки Бакс» бойкотировал пятую игру своей серии плей-офф против «Орландо Мэджик», которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту старта игры ни одна из команд не появилась на площадке.



Ранее в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Пока неизвестно, как лига отреагирует на данное решение «Милуоки». Перед пятой игрой «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестая игра серии должна состояться 28 августа 2020 года.



Ранее возможность бойкота матча также обсуждали команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».