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«Милуоки» бойкотировал матч НБА из-за насилия полицейских

«Милуоки» бойкотировал матч НБА из-за насилия полицейских
Баскетбол / НБА 0

«Милуоки Бакс» бойкотировал пятую игру своей серии плей-офф против «Орландо Мэджик», которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту старта игры ни одна из команд не появилась на площадке.

Ранее в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Пока неизвестно, как лига отреагирует на данное решение «Милуоки». Перед пятой игрой «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестая игра серии должна состояться 28 августа 2020 года.

Ранее возможность бойкота матча также обсуждали команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».

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