«Хьюстон» и «Оклахома» не выйдут играть на матч плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» не выйдут играть на пятый матч серии плей-офф НБА, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
Ранее игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года.
Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».
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