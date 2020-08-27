НБА отложила матчи плей-офф из-за бойкота команд
НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф лиги, назначенные на 26 августа.
«НБА отложила все сегодняшние матчи плей-офф», — написал в своём «твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, «Милуоки Бакс» бойкотировал пятый матч серии плей-офф с «Орландо Мэджик», который должен был начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США). К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
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