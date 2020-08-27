Игроки НБА проведут встречу для решения дальнейшей судьбы сезона

Игроки НБА проведут встречу в Орландо, чтобы определить дальнейшие шаги по проведению розыгрыша плей-офф сезона-2019/2020, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.



Ранее игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо „Мэджик“. Пока не известно, как лига отреагирует на такое решение «Милуоки». Перед пятой встречей «Бакс» вели в серии со счётом 3-1. Шестой матч серии должен состояться 28 августа 2020 года. Также отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».