Владельцы «Милуоки» поддержали игроков, не вышедших на матч с «Орландо»

Владельцы клуба НБА «Милуоки Бакс» поддержали игроков команды, которые не вышли на матч плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» в знак протеста в связи с инцидентом в городе Кенош (штат Висконсин), где сотрудники полиции стреляли в афроамериканца Джейкоба Блейка.

«Мы полностью на стороне игроков и поддерживаем их решение. Мы не знали о нём заранее, однако мы с ним полностью согласны. Есть один способ что-то поменять в обществе — придать огласке ту расовую несправедливость, с которой мы имеем дело почти каждый день. Наши игроки поступили так, как посчитали нужным, мы солидарны с ними и требуем ответственности властей за то, что происходит», — говорится в заявлении.

Все пятые матчи плей-офф отменены. Игроки проведут собрание, на котором решат судьбу сезона.