«Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали за дальнейший бойкот в НБА из-за насилия полицейских

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» проголосовали за бойкот остатка плей-офф НБА из-за расистского скандала, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».
При этом сообщается, что большинство клубов выступили за решение продолжить матчи.
Напомним, НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф лиги, назначенные на 26 августа. Ранее игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо «Мэджик». акже отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».
В США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
18:57
-
17:28
-
16:21
-
14:43
-
13:42
-
12:46
-
12:30
-
10:43
-
09:39
-
09:19
-
08:53
-
08:28
-
08:25
-
08:17
-
08:13
-
07:57
-
07:41