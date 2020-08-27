«Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали за дальнейший бойкот в НБА из-за насилия полицейских

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» проголосовали за бойкот остатка плей-офф НБА из-за расистского скандала, сообщает инсайдер Шамс Чарания в своём «твиттере».

При этом сообщается, что большинство клубов выступили за решение продолжить матчи.

Напомним, НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф лиги, назначенные на 26 августа. Ранее игру бойкотировали баскетболисты «Милуоки Бакс», отказавшиеся проводить встречу с «Орландо «Мэджик». акже отказались играть «Оклахома-Сити Тандер» с «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Возможность бойкота матча обсуждали также команды «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс».

В США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.