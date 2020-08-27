Владелица «Лейкерс» поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расизма

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расистского скандала.
«Я была рад увидеть, как мы играем, и надеялась, что завершим нашу серию сегодня вечером. Но я поддерживаю наших игроков сегодня и всегда. После более чем 400 лет жестокости, расизма и несправедливости нам всем нужно работать вместе, чтобы сказать: Хватит!» — написала Басс в своём «твиттере».
Напомним, НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф лиги, назначенные на 26 августа.
Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
- 27 августа 2020
-
08:20
-
08:05
-
08:01
-
07:41
-
07:24
-
07:21
-
07:18
-
07:10
-
04:39
-
02:47
-
00:48
-
00:12
-
00:04
- 26 августа 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:17
-
22:47
-
21:44
-
21:00
-
20:46
-
20:43
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
18:57
-
17:28
-
16:21
-
14:43
-
13:42
-
12:46
-
12:30
-
10:43
-
09:39
-
09:19
-
08:53