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Владелица «Лейкерс» поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расизма

Владелица «Лейкерс» поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расизма
Баскетбол / НБА 0

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс поддержала решение бойкотировать матчи плей-офф НБА из-за расистского скандала.

«Я была рад увидеть, как мы играем, и надеялась, что завершим нашу серию сегодня вечером. Но я поддерживаю наших игроков сегодня и всегда. После более чем 400 лет жестокости, расизма и несправедливости нам всем нужно работать вместе, чтобы сказать: Хватит!» — написала Басс в своём «твиттере».

Напомним, НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф лиги, назначенные на 26 августа.

Напомним, в США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше, которые несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

«Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали за дальнейший бойкот в НБА из-за насилия полицейских
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